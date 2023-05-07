Семак выиграл чемпионат в пятый раз и обогнал Газзаева

Сегодня, 20:30
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура (3:2) и в девятый раз в истории завоевал золото чемпионата России.
Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева.
Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.
Все тренеры-чемпионы России
|
Тренер
|
Команды
|
Годы
|
Чемпионства
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
8
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
|
5
|
Валерий Газзаев
|
Спартак-Алания, ЦСКА
|
1995, 2003, 2005, 2006
|
4
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
2002, 2004, 2017/18
|
3
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
2012/13, 2013/14, 2015/16
|
3
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
2008, 2009
|
2
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
2010, 2011/12
|
2
|
Георгий Ярцев
|
Спартак
|
1996
|
1
|
Дик Адвокат
|
Зенит
|
2007
|
1
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
2014/15
|
1
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
2016/17
|
1