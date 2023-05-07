Семак выиграл чемпионат в пятый раз и обогнал Газзаева

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура (3:2) и в девятый раз в истории завоевал золото чемпионата России.

Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева.

Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.

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