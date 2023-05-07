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Сегодня, 20:30

Семак выиграл чемпионат в пятый раз и обогнал Газзаева

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура (3:2) и в девятый раз в истории завоевал золото чемпионата России.

Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, чемпионство-2022/23 стало пятым подряд. По числу титулов 47-летний специалист вышел на второе место, обогнав Валерия Газзаева.

Чаще в российской истории побеждал только Олег Романцев — восемь раз.

Все тренеры-чемпионы России

Тренер

Команды

Годы

Чемпионства

Олег Романцев

Спартак

1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

8

Сергей Семак

Зенит

2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

5

Валерий Газзаев

Спартак-Алания, ЦСКА

1995, 2003, 2005, 2006

4

Юрий Семин

Локомотив

2002, 2004, 2017/18

3

Леонид Слуцкий

ЦСКА

2012/13, 2013/14, 2015/16

3

Курбан Бердыев

Рубин

2008, 2009

2

Лучано Спаллетти

Зенит

2010, 2011/12

2

Георгий Ярцев

Спартак

1996

1

Дик Адвокат

Зенит

2007

1

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

2014/15

1

Массимо Каррера

Спартак

2016/17

1
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
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