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Сегодня, 18:09

Семак: «В «Зените» есть игроки, которые по состоянию на поле уже принимают решение, кто из них будет бить пенальти»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что пенальти в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) исполнил полузащитник Клаудиньо.

На 52-й минуте встречи сине-бело-голубые получили право на пенальти после игры рукой Никиты Бурмистрова. Клаудиньо не смог реализовал одиннадцатиметровый.

— Вы не раз говорили, что игроки сами решают, кто будет исполнять пенальти, но тут Мостовой явно очень хотел исполнить, схватил мяч, не отдавал его долго Клаудиньо, уговаривал ему отдать пробить, в итоге Клаудиньо отобрал и не забил. Клаудиньо не объяснял свои аргументы позже, почему забрал мяч у Андрея, или, может быть, существует какая-то субординация в этом отношении у «Зенита»? В целом, как вам удар Клаудиньо?

— Мы настолько редко бьем пенальти, и когда на установке не говорим, кто будет исполнять, тогда как раз и получается, что мы получаем 11-метровый. Поэтому есть у нас игроки, которые бьют и по состоянию на поле уже принимают решение, кто из них будет бить. Ничего страшного, пенальти — это лотерея. Хотелось бы, чтобы игроки забивали. В следующий раз, значит, другой будет бить — в порядке живой очереди. Был момент, не использовал — следующему дай возможность.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 32 очками и одним матчем в запасе — на второй строчке. В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом».

Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
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