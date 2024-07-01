Семак: «Латышонку будет проще влиться в команду, поскольку он вратарь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках петербургской команды.

— Мы прекрасно знаем сильные качества Максима Глушенкова. Это игрок, который добавляет креатива в атакующих действиях. Мы все вместе подумаем, как его будет лучше всего использовать.

Что касается Юры Горшкова, то это игрок тоже универсальный, может играть и на флангах в обороне, более привычная — позиция левого защитника. Учитывая, что у нас не было дублера Дугласа, и его травмы по ходу сезона, конечно, для нас это важный момент. И плюс его умение играть в центре поля. В этом отношении тоже для нас это плюс, такая вариативность.

По поводу Сережи Волкова, я думаю, что здесь нам тоже нужно будет поближе познакомиться и понять, как ему лучше всего сыграть, какую схему будем использовать. По ходу уже посмотрим, насколько быстро они вольются в игру.

Что касается Латышонка, Жене, наверное, с одной стороны, проще всего, потому что взаимопонимание должно быть между группой обороны, скажем так, но в плане каких-то требований, наверное, их не так много, не такие большие различия. На мой взгляд, вратарю немножко проще, чем полевым игрокам, — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.