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Сегодня, 13:42

Семак высказался о переходе российского футбола в Азию

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе российского футбола в Азию.

«Мотивация у футболистов есть всегда на международном уровне. Нет турнира и продвижения куда либо, это да. Но игроки выходят и стараются побеждать. Что делать? Торопиться не надо точно. Перейти тогда не получилось и идея отправилась на доработку, мы конечно привыкли в Европе играть, там футбол сильнее, оно выглядит всегда предпочтительнее, чем Кубок Азиатских чемпионов. Играть безусловно нужно, а вот где, пока что мы не знаем. Для меня лично Европа, конечно, интереснее. Но, если получится так, что мы перейдем в Азию, в этом ничего плохого нет», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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