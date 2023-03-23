0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

23 марта, 23:40

Семак: «Хочется поблагодарить «Фенербахче» за согласие сыграть с нами этот матч»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прошедшем товарищеском матче против «Фенербахче» (2:2).

«Что касается интенсивности и атмосферы, то для товарищеского матча это был неплохой спарринг. Хочется поблагодарить «Фенербахче» за согласие сыграть с нами этот матч. Нам хотелось поблагодарить болельщиков, которые пришли, своей игрой, но в том, что касается качества игры, нам понравилось не все — футболисты играли в не самых обычных связках, но самое главное — что все живы-здоровы и получили определенную порцию игровой практики. Также для нас это определенная пища для размышлений. Думаю, что положительных моментов сегодня больше, чем отрицательных», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»

Круговой: «Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперед»