Семак высказался о травме Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждение, которое полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан получил в матче с «Крыльями Советов» (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— Насколько серьезную травму получил Мантуан? Выглядело немного жутковато.

— Выглядит достаточно жутко, конечно. Но что делать. Думаю, это грубая игра, соперник не успел к мячу. Дай бог, чтобы Мантуан не травмировался надолго.

«Зенит» с 23 очками поднялся на второе место в РПЛ. «Крылья Советов» (21 очко) опустились на третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а самарцы на своем поле примут «Оренбург». Оба матча пройдут 28 октября.