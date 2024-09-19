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Сегодня, 12:05

Семак: «Кричалки фанатов «Зенита» в адрес Соболева? Многих игроков те или иные болельщики не любят»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока в клубе не планируют встречаться с болельщиками и обсуждать их поведения в адрес нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— На сегодняшний день нет никаких идей [организовать встречу с фанатами]. Многих игроков болельщики той или иной команды не любят. Это их отношение к тому или иному футболисту. Что касается Александра, он — часть нашей команды. И как уже говорил неоднократно в прессе, мы живем по принципу: «один за всех и все за одного». Будем делать все для того, чтобы команда добивалась результата, для того, чтобы команда играла лучше, забивала больше. И естественно я уверен в том, что Саша нам поможет в наших играх и в тех целях и задачах, которые стоят перед клубом, — сказал Семак журналистам.

«Зенит» сыграет с воронежским «Факелом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 21 сентября, на «Газпром Арене».

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Факел», с 5 очками, идет на 15-м месте.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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