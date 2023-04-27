Семак заявил, что Ерохин и Вендел могут пропустить матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах со здоровьем у полузащитников команды Александра Ерохина и Вендела.

— Все ли готовятся к матчу с «Крыльями Советов», как проходит подготовка?

— Подготовка идет в стандартном режиме. По игрокам, которые под вопросом — Саша Ерохин работает индивидуально. Есть проблему у Вендела — тоже под вопросом его участие в следующем матче. Все остальные готовятся.

— Хотелось бы уточнить. У Вендела проблемы после предыдущего матча, когда он сидел на скамейке было видно, что держался за переднюю поверхность бедра?

— Можно и так сказать, да, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.

«Зенит» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» в субботу, 29 апреля. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.