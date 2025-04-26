Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:36

Семак: «Глушенков не справился с задачей на игру? Сложно выделить кого-то, кто сыграл здорово»

Алексей Михайлов
Максим Глушенков в матче с «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче против московского «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Глушенков не справился с установкой на игру? Дело даже не в установке абсолютно, а в том, что старались, но не получается. И тот же Вендел сегодня провел не лучший свой матч. Конечно, мы зависимы от лидеров — и от Максима, и от Вендела. Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра смотрится по-другому. Сегодня сложно было выделить кого-то, кто сыграл здорово, — сказал Семак.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» увеличил отрыв на 4 очка. «Динамо» с 47 очками — на 5-й строчке.

19
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
На Украине сообщили о несостоявшейся второй встрече Трампа и Зеленского в Ватикане
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за внешний вид на похоронах
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Тренер «Ахмата» Ташуев: «Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма
Гончаренко — о победе над «Ахматом»: «Если взять происходящее в последних матчах, мы заслужили сегодня три очка»
«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили
Лещенко: «Динамо» не лишило «Зенит» шансов на титул»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева вышли вперед на 25-й минуте
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя