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Сегодня, 21:43

Семак заявил, что хейт не отражается на работе Глушенкова

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что негативные комментарии не сказываются на работе атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова.

«Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», — приводит слова Семака РИА Новости Спорт.

Ранее 25-летний футболист заявил, что ему не интересно представлять сборную России в матчах с такими командами, как Вьетнам. Вместо этого полузащитник предпочел бы тренировки с бразильскими игроками «Зенита». После этого на Глушенкова обрушился шквал критики.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл в 7 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РИА Новости Спорт
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков

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