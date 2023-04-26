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Семак заявил, что к нему был интерес со стороны других клубов

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, хотелось бы ему попробовать свои силы в другом клубе.

«Драйв в «Зените» не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня — нет. Все мысли связаны с «Зенитом». А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне. Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьезных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. Ситуация быстро изменилась. Тренерский рынок мониторится. Но здесь важна не только квалификация, но и лига, в которой ты работаешь. Включается коэффициент сложности чемпионата. И момент адаптации к той же Европе», — приводит «Чемпионат» слова Семака.

Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четырежды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны в сезоне-2019/20. В текущем сезоне петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5082499-sergej-semak-rasskazal-chto-k-nemu-byl-interes-so-storony-drugih-klubov.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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