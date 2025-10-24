Семак заявил, что Кассьерра и Адамов не примут участия в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков команды не сможет выйти на поле в матче 13-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

Ранее нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы в игре 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Сообщалось, что колумбиец будет тренироваться по индивидуальной программе около четырех недель.

«По игрокам, которые не смогут принять участие в игре, — это Матео Кассьерра и Арсен Адамов, который тоже получил повреждение незначительное. Посмотрим, сколько займет времени его восстановление», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер ответил на вопрос по поводу процесса восстановления защитника Страхини Эраковича.

«Он с сегодняшнего дня работает в общей группе. Надеюсь, что форс-мажора никакого не будет и состояние позволит ему готовиться к матчу», — добавил специалист.

«Зенит» сыграет с «Динамо» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 октября. Питерская команда с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.