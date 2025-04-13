Семак: «Краснодар» остается фаворитом в борьбе за первое место»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Сделали хороший шаг для того, чтобы более реально включиться в борьбу за первое место. Рад, что сегодня смогли победить, но особой эйфории нет. Мы все так же пока на втором месте. Будем готовиться к следующим матчам, чтобы стараться сделать все возможное в борьбе за первое место. «Краснодар» как был, так и остается фаворитом, и есть целая группа команд, которые претендуют на победу в чемпионате», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.