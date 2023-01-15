Семак заявил, что Ловрен заслужил контракт с «Лионом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об уходе защитника команды Деяна Ловрена в «Лион».
«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» — замечательное. От него он не мог отказаться. С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.
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