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Сегодня, 21:34

Семак заявил, что Ловрен заслужил контракт с «Лионом»

Виктория Кравченко
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об уходе защитника команды Деяна Ловрена в «Лион».

«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» — замечательное. От него он не мог отказаться. С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ИТБ2 (1.5)

25%

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1.75

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Деян Ловрен
Сергей Семак
ФК Зенит
4
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