Семак: «По первому отмененному голу — большие вопросы. Но не хочу этой темы касаться, я запутался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» (1:2).

По ходу встречи у петербургской команды не засчитали 2 гола после просмотра видеоповторов. С 55-й минуты тольяттинцы играли в меньшинстве.

— По первому отмененному голу — большие вопросы. Во втором — мяч попадает в руку, но я уже запутался, какие там трактовки. Мне очень сложно понять.

В моменте с Мантуаном фол не дают в первом тайме — хотя, может быть, там и коснулось [руки]. А во втором в аналогичном эпизоде — дают. Мне непонятны трактовки рук. Лучше не буду этой темы касаться.

Поражение от «Акрона» стало для команды Семака 2-м подряд в чемпионате.

После 18 матчей «Зенит» лидирует в чемпионате России с 39 очками. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 1 балл, но у «Краснодара» остается матч в запасе.