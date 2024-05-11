Семак: «В игре против ЦСКА в Кубке России был другой состав, матчи абсолютно разные»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил влияние предстоящего ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА на результат матча 28-го тура РПЛ против армейцев (0:1).

Игра между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

— Могло ли сказаться то, что через несколько дней снова играть с ЦСКА?

— Конечно, нет. Это разные турниры. В первом матче в Москве был другой состав. Матчи абсолютно разные — и по ходу игры, и по качеству, — сказал Семак.

Также тренер сине-бело-голубых прокомментировал ситуацию с шуткой полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

— Нужно ли наказывать игрока Безрукова за его шутку про деньги от «Краснодара»?

— Понятия не имею, что там происходит. У меня полно другой работы, — отметил Семак.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

В следующем туре команда Семака на выезде сыграет против «Ахмата».