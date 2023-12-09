Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

Семак заявил, что пока преждевременно говорить о каких-либо трансферах «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Палмейраса» Артура.

— Что можете сказать о трансфере бразильца Артура? Многие российские и не только российские СМИ пишут, что все практически решено.

— По этому вопросу ничего не могу сказать. Для меня это новость, что бразильские СМИ пишут такую информацию. Я думаю, что на сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах, которые есть на карандаше или вообще есть у «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Артуру контракт на пять лет. Также информировалось, что питерский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Сергей Семак
ФК Зенит
0
Читайте также
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семак: «Пока не могу сказать, насколько серьезное повреждение у Чистякова, будет обследование»

Кассьерра о победе над «Пари НН»: «Самое важное, что три очка остались в Петербурге»