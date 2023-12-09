Семак заявил, что пока преждевременно говорить о каких-либо трансферах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о переходе в клуб полузащитника «Палмейраса» Артура.

— Что можете сказать о трансфере бразильца Артура? Многие российские и не только российские СМИ пишут, что все практически решено.

— По этому вопросу ничего не могу сказать. Для меня это новость, что бразильские СМИ пишут такую информацию. Я думаю, что на сегодняшний день преждевременно говорить о каких-либо трансферах, которые есть на карандаше или вообще есть у «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Артуру контракт на пять лет. Также информировалось, что питерский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.