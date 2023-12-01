Семак: «У меня нет никакой обиды на Дзюбу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет обиды на форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

Дзюба играл в «Зените» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В апреле 2023 года футболист не пожал руку тренеру после матча 22-го тура чемпионата России-2022/23.

В сентябре 2023 года после матча 9-го тура РПЛ-2023/24 форвард ответил на вопрос о Семаке: «А кто это?»

«Дзюба? Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря, начало — в 16.30 (мск).