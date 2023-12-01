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Сегодня, 11:25

Семак: «У меня нет никакой обиды на Дзюбу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Артем Дзюба и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет обиды на форварда «Локомотива» Артема Дзюбу.

Дзюба играл в «Зените» под руководством Семака с 2018 по 2022 год. В апреле 2023 года футболист не пожал руку тренеру после матча 22-го тура чемпионата России-2022/23.

В сентябре 2023 года после матча 9-го тура РПЛ-2023/24 форвард ответил на вопрос о Семаке: «А кто это?»

«Дзюба? Меня интересует то, что происходит на футбольном поле, а не за его пределами. Мои личные отношения? У меня нет ни к кому никакой обиды», — приводит пресс-служба клуба слова Семака.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря, начало — в 16.30 (мск).

Артем Дзюба празднует гол с&nbsp;Наиром Тикнизяном, Сергей Семак. Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)

Источник: Telegram-канал «Зенита»
Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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