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Сегодня, 17:54

Семак: «В группе атаки у «Зенита» есть сложности. Кассьерра травмирован, Сергеев — приболел»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выход нападающего Вильсона Изидора в стартовом составе команды на матч 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

— Сергей Богданович, сегодня не было в стартовом составе ни Кассьерры, ни Сергеева. А итоге вышли с единственным оставшимся номинальным форвардом — Изидором. Рассматривали ли вы какие-то другие варианты, может быть, с переводом какого-то вингера в центр?

— Что касается группы атаки, да, у нас есть сложности. Кассьерра травмирован, Ваня Сергеев последние несколько дней чувствовал себя неважно и немного приболел. Поэтому на наш взгляд, он был не готов сегодня на 100 процентов. Поэтому из оставшихся вариантов был у нас Изидор, которого мы все-таки попробовали. Немножко он сыграл в контрольном матче против «Нефтчи» на этой позиции. Есть Андрей Мостовой, который уже выходил на позиции форварда. Поэтому два варианта были у нас, которые мы держали в голове. Не было бы этих, конечно, нужно было бы думать и кого-то еще выдвигать. Но на сегодняшний день это оптимальное расположение тех игроков, которые были в наличии.

— По итогам первого круга «Зенит» стал третьим с конца по голам со стандартов, а сегодня забил и вообще со стандартов были еще моменты. Это стечение обстоятельств, что «Зенит» забил со стандартов, или во время ноябрьской паузы усиленно их отрабатывали? И второй вопрос, почему у «Зенита» так мало голов со стандартов?

— Здесь сложно ответить на этот вопрос. Мы в прошлом сезоне достаточно много забивали. От многих факторов зависит: подачи, завершение от игроков, которые умеют хорошо играть на втором этаже — совокупность факторов. Когда в один год получается что-то, в другой не получается. В мою бытность то же самое. Были случаи, когда играя в качестве футболиста, были игроки, которые за один сезон по пять штрафных забивали, а в течение следующих трех ни одного. Как объяснить? Мастерство не пропало, но есть что-то определенное, что не позволяет. Естественно, мы должны работать, должны больше работать, чтобы этот аспект улучшать.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте в чемпионате России.

В 17-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда — с «Крыльями Советов».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Вильсон Изидор
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