Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:31

Семак заявил, что участие Глушенкова в ближайших матчах «Зенита» исключено

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Максим Глушенков не сможет принять участие в ближайших матчах команды.

— Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

24 августа «Зенит» в 6-м туре РПЛ сыграет против «Спартака». 27-го числа сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» в FONBET Кубке России, а 31 августа проведут еще одну игру в чемпионате России против «Пари НН».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
3
Обсудить
Читайте также
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допинг
Путин позвонил раненому в Курской области военкору Поддубному
Обладатель Кубка Стэнли хочет в «Ак Барс», «СЮ» отказался от казанского ветерана. Главные трансферные новости КХЛ на 21 августа
ФСБ возбудила дело в отношении корреспондента CNN за съемки в Курской области
СМИ сообщили об обнаружении тела пропавшей на Маврикии россиянки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Зделар заявил, что ЦСКА стал для него родным клубом
«Зенит» проведет уникальный фестиваль «Год легендарных побед» в день матча со «Спартаком»
Основатель проекта ВАР в России объяснил, как можно уменьшить количество спорных эпизодов
Семак заявил, что «Зенит» не стал наказывать Клаудиньо за нецензурную брань после матча с «Химками»
РПЛ выделила 10 миллионов рублей на адресную помощь жителям Курской, Белгородской и Брянской областей
Виталий Мешков назначен главным арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак заявил, что «Зенит» не стал наказывать Клаудиньо за нецензурную брань после матча с «Химками»

Основатель проекта ВАР в России объяснил, как можно уменьшить количество спорных эпизодов