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Сегодня, 17:11

Семак заявил, что участие Глушенкова в матче со «Спартаком» маловероятно

Сергей Разин
корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил повреждение полузащитника Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Повреждение серьезное. Участие в матче со «Спартаком» маловероятно», — сказал Семак.

25-летний россиянин получил травму кисти и покинул поле на 24-й минуте. Его заменил защитник Юрий Горшков.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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