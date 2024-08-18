Семак заявил, что участие Глушенкова в матче со «Спартаком» маловероятно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил повреждение полузащитника Максима Глушенкова в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Повреждение серьезное. Участие в матче со «Спартаком» маловероятно», — сказал Семак.

25-летний россиянин получил травму кисти и покинул поле на 24-й минуте. Его заменил защитник Юрий Горшков.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал результативную передачу.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Петербурге и начнется в 17:30 мск.