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3 апреля, 15:15

Семак заявил, что Васильев вернулся к тренировкам с командой

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника петербургского клуба Дмитрия Васильева.

«Эту неделю он уже работает вместе с командой. Думаю, что он, может быть, на следующей неделе начнет получать игровую практику в «Зените» — 2. Подумаем, посмотрим. Думаю, в ближайшее время он должен подойти к той форме, которая позволит ему принимать участие в матчах», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

20-летний хавбек получил травму на тренировочных сборах команды в Катаре. По результатам обследования у игрока был выявлен перелом пятой плюсневой кости левой стопы. В этом сезоне на счету Васильева восемь матчей, в которых он отметился двумя голами.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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