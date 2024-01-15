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Сегодня, 11:27

Семак заявил, что «Зенит» пошел навстречу ушедшим в аренду Ренану и Чистякову

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе в аренду двух защитников: Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана.

Семак заявил, что клуб пошел навстречу футболистам, отпустив их туда, где они смогут получить больше игровой практики.

«В аренду ушел Роберт Ренан — мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили. То же самое касается и Димы Чистякова — в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Чистяков отправился в «Сочи», а бразилец уехал в «Интернасьонал».

Ранее Семак рассказал, что «Зенит» могут пополнить один-два игрока в зимнее трансферное окно.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

С 14 по 29 января игроки клуба из Санкт-Петербурга проводят первый тренировочный сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команды состоятся в Дохе с 1 по 28 февраля.

Дмитрий Чистяков
Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
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