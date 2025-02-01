Семак заявил, что «Зенит» рассматривает покупку нового правого защитника

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что травма защитника Вячеслава Караваева это самое плохое событие первого сбора.

— Травма Караваева — самое плохое событие первого сбора. Переживаем и о здоровье Славы, он уже немолодой игрок, а травма серьезная. Надеемся, восстановится как можно быстрее. Поиск? Смотрим, но это процесс идет постоянно. Может увидим предложение, которое нужно брать. Может кому-то из наших поступит предложение. Отпустим кого-то — придется искать других. Смотрим, какие позиции получится усилить, — сказал Семак.

29-летний Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия на тренировочном сборе в Катаре. 27 января защитник успешно перенес операцию. Ожидается, что футболист сможет восстановиться за 7 месяцев.