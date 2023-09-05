Семак заявил, что «Зениту» необходимо несколько новых игроков для укрепления атаки

Сегодня, 11:31
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный трансфер в ближайшее время. Он также оценил старт питерского клуба в РПЛ.
— Вчера Александр Медведев заинтриговал, сказав, что готовится трансфер резкого и быстрого игрока. Если нельзя сказать, то может быть скажите, кто нужен «Зениту» на данном этапе?
— На первую часть вопроса о новичках, конечно, спорить в этом отношении с Александром Ивановичем очень сложно. Думаю, сами его знаете. Это все новости, которые идут у нас о наших новичках, какие бы они не были суперталантливыми или другого уровня игроками, здесь в скором времени вы услышите и от него если будут такие новости.
По поводу первого этапа, оцениваем его как нормальное, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, тот результат, который показала команда, на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже, касаемо результатов. Но в плане качества игры за небольшими исключениями качество игры более чем устраивает, количество набранных очков — могли рассчитывать на лучшее, на мой взгляд, но опять же, учитывая календарь, количество выездных матчей, выездные встречи с нашими основными конкурентами, это нормальные результаты по итогу.
Что касается игроков, которые нам нужны, конечно, не помешал бы один-два игрока для того, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям, мы посмотрим. Главное, чтобы уровень и качество тех игроков соответствовали амбициям клуба. Надеюсь, одного или двух игроков получится подписать, чтобы нам усилить атакующий потенциал.
«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -