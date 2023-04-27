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Сегодня, 12:11

Семак заявил, что «Зениту» сложно купить 3-4 российских футболистов из-за их цен

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клубу тяжело приобрести сразу несколько российских футболистов из-за высоких цен.

«Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет. Вопрос в другом — чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов — ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие. Вы говорите о 10 футболистах, которыми «Зенит» интересуется, но мы прекрасно понимаем, что получить даже 3-4 игрока с российским паспортом для нас сложно. Еще раз — это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», — приводит слова Семака «Чемпионат».

На данный момент в «Зените» не имеют российского паспорта 8 игроков: Нуралы Алип (Казахстан), Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел (все из Бразилии), Вильмар Барриос и Матео Кассьерра (оба из Колумбии). Еще два бразильца, Малком и Клаудиньо, недавно получили гражданство РФ.

Источник: Чемпионат
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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