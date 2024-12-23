Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:28

Семенов назвал причины плохих результатов «Ахмата» в текущем сезоне

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что «Ахмату» надо прибавлять во всех компонентах игры, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Мне со стороны, конечно, тяжело сказать, чего им не хватает. Надеюсь, во второй части сезона реанимируются, и будут показывать более убедительную игру. Для этого нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, «Ахмат» останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы», — сказал Семенов Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» набрал 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.ru
1
Андрей Семенов
ФК Ахмат
Читайте также
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Сегодня
Вчера
Неделя