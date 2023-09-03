Семин и Каррера будут тренировать сборную мира в матче памяти Цымбаларя

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вместе с бывшим наставником «Спартака» Массимо Каррерой возглавят сборную мира в матче против легенд красно-белых.

Олег Романцев и Станислав Черчесов станут тренерами команды легенд «Спартака».

«Мы решили позвать Юрия Павловича на игру, так как он приглашал Илью (Цымбаларя) в «Локомотив» и сборную России. Специально для этого он прилетит из Испании. Такая символическая связь истории поколений — Романцев и Черчесов против Семина и Карреры», — цитирует РИА «Новости Спорт» директора по мероприятиям РФС Кирилла Терешина.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Ожидается, что за сборную мира выступят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Флоран Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых приглашены футболисты из состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.