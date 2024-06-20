Семин: «В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова из «Динамо» в «Краснодар».

«В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Федору как можно больше голов», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Как сообщала пресс-служба «быков», 34-летний форвард подписал с командой соглашение до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.