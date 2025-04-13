Семин: «Краснодар» направил эмоции на судейство и свои ошибки, а не на игру»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Напряжение было большое, но эмоции помешали «Краснодару». Команда направила свои эмоции на судейство, ошибки, а не на игру. Поэтому у «Краснодара» матч не получился. «Зенит» был спокойнее и увереннее в себе, дождался своего шанса и воспользовался им — все-таки, мастеровитые игроки. Чемпионат продолжается, будет еще интереснее. «Краснодар» имеет преимущество. Воспользуется или нет? Нужно направить все эмоции на футбол», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» (50 очков) сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Краснодара» (52) до двух очков.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.