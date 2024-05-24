Семин назвал «Динамо» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Экс-тренер «Динамо» Юрий Семин объяснил, почему считает команду фаворитом гонки за чемпионство в РПЛ.

«Самые большие шансы на победу у «Динамо». В отличие от остальных, они зависят только от самих себя — их устраивает ничья и победа. Если добьются этого, то они чемпионы», — цитирует Семина ТАСС.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. «Динамо» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Перед последним туром «Динамо» (56 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Вторым идет «Зенит» (54), третьим — «Краснодар» (53).