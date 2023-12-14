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Сегодня, 20:10

Семин назвал фамилии игроков, которые его порадовали в 2023 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал события, которые считает приятными в 2023 году.

«Приятными событиями в 2023 могу назвать — первое место «Краснодара» и два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Тюкавин и Файзуллаев. В этом году меня ничего не разочаровало — чемпионат проходит напряженно, много интересных матчей, каждая команда на сегодняшний день выполняет максимум своих возможностей», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 18 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач.

ФК Краснодар
Аббосбек Файзуллаев
Константин Тюкавин
Юрий Семин
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