Семин назвал Угальде лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лучшем футболисте первой части сезона РПЛ.

«Угальде на сегодняшний момент лучший. Он больше всех забил. Хорошо, что он воспринял критику, а может он ее даже и не читал. Но все же, наверное, его рождение зависело от него самого. Он много работал на поле и не обижался на критику, а в каждом матче отдавал все силы. Именно поэтому у него пошла игра. Он не сдавался, когда у него были плохие игры», — сказал Семин «СЭ».

Форвард «Спартака» Манфред Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ.