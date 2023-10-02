Семин назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Меня не удивляет лидерство «Краснодара». У них очень хороший подбор игроков, молодежь из своей академии. Сперцян, Кривцов, Черников и Волков очень ярко сейчас играют в стартовом составе. И группа иностранцев тоже хорошего уровня. Тренер объединил их, уделил большое внимание оборонительным действиям. Ивич большое внимание уделяет результату. Поэтому я просто думаю, что они, если не наделают много ошибок, первые претенденты на чемпионство», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов», у которых в активе 21 очко. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).