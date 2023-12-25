Семин назвал лучшего российского футболиста 2023 года

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом календарного 2023 года.

«Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит. Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — цитирует Семина Sport24.

Головин с 2018 года выступает за «Монако». В текущем сезоне он провел 15 матчей в лиге 1, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

27-летний россиянин в ноябре третий раз подряд стал лучшим игроком «Монако».