Семин назвал лучших тренеров первой трети сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил лучших тренеров первой трети сезона РПЛ.

«Лучший тренер этой части сезона — тот, чья команда идет на первом месте. На втором месте идет Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, тактическом, в плане психологии», — цитирует Семина Metaratings.

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. Под его руководством команда провела 37 матчей, одержала 23 победы, 8 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

«Краснодар» с 27 очками лидирует в РПЛ после 11 туров. Второе место занимают «Крылья Советов», отстающие от первой строчки на 6 очков. Третьим с 20 очками идет «Зенит».