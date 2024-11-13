Семин назвал Мусаева лучшим тренером первой части РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» назвал лучшего специалиста первой части сезона РПЛ.

«Главный тренер «Краснодара» Мусаев нашел понимание с командой. Он выстроил лучшую оборону в лиге. Кто сейчас лучший тренер? Для меня лучший тот, кто находится на первом месте. Если «Краснодар» лидирует в чемпионате, значит, Мусаев — лучший тренер РПЛ на сегодняшний день», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» по итогам 15-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.