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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:15

Семин назвал Мусаева лучшим тренером первой части РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» назвал лучшего специалиста первой части сезона РПЛ.

«Главный тренер «Краснодара» Мусаев нашел понимание с командой. Он выстроил лучшую оборону в лиге. Кто сейчас лучший тренер? Для меня лучший тот, кто находится на первом месте. Если «Краснодар» лидирует в чемпионате, значит, Мусаев — лучший тренер РПЛ на сегодняшний день», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» по итогам 15-го тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.

Мурад Мусаев
Юрий Семин
ФК Краснодар

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