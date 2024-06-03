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Семин назвал неожиданным увольнение Федотова из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» уход Владимира Федотова из ЦСКА.

«Скажу коротко: неожиданно. У Федотова было хорошее направление. Не совсем удачный этот сезон, но были объективные обстоятельства. Это решение клуба, а мы всех нюансов не знаем», — сказал Семин «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Константин Передерий)

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Юрий Семин
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