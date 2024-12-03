Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Семин назвал новость об интересе «Монако» к Файзуллаеву агентскими сказками

Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если предложение действительно поступит, то самому Файзуллаеву этот переход будет интересен. Это возможность поиграть в другой команде на ином уровне. Но, честно — пока я не верю. Это агентские сказки, пока мы не увидим официального предложения», — сказал Семин «СЭ».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

Денис Сафронов

Юрий Семин
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Читайте также
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Сегодня
Вчера
Неделя