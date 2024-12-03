Семин назвал новость об интересе «Монако» к Файзуллаеву агентскими сказками

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Монако» к полузащитнику ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если предложение действительно поступит, то самому Файзуллаеву этот переход будет интересен. Это возможность поиграть в другой команде на ином уровне. Но, честно — пока я не верю. Это агентские сказки, пока мы не увидим официального предложения», — сказал Семин «СЭ».

Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

Денис Сафронов