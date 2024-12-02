Семин назвал основные причины победы «Спартака» над «Краснодаром»

Экс-тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгромную победу московского «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Это был хороший матч, а полные трибуны здорово поддерживали команды. «Спартак» был сильнее, футболисты играли более раскованно, они, что удивительно, были более мотивированы и горели желанием войти в группу команд, которая борется за чемпионское звание. На мой взгляд, победа была заслуженной. Отмечу, что у «Спартака» в целом стабилизировался основной состав, команда очень хорошо сыграла в обороне. С каждым матчем все лучше и лучше играет Угальде», — приводит слова Семина РИА «Новости».

58-летний специалист отметил, что победы удалось достичь не только благодаря хорошей игре футболистов «Спартака», но и благодаря грамотной работе главного тренера московского клуба Деяна Станковича в предсезонный период.

Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.