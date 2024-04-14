Семин назвал ожидаемым увольнение Абаскаля: «Нет результата»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Это часть профессии. Этого стоило ожидать. Нет результата — естественно, тренера увольняют. Это касается всех, а не одного Абаскаля. Происходит замена. Такая профессия, где очень часто в основном увольнения происходят по результату. Чем больше всего запомнился Абаскаль? Сложно комментировать. Наверное, об этом должны говорить руководители «Спартака», что было хорошего, а что плохого», — сказал Семин «СЭ».

В воскресенье, 14 апреля «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

35-летний испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).