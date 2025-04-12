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12 апреля, 12:33

Семин назвал причину нестабильности «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Фаворита в этом матче для меня нет. Думаю, сейчас это две равные команды. Кто победит, тот и будет ближе к золотым медалям. «Краснодар» станет недосягаемым? Будет ближе к чемпионству. Нестабильность «Зенита» закономерна. В этом году у них произошли большие изменения. Не всегда они дают быстрый результат», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 24-м туре РПЛ в воскресенье, 13 апреля.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

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Юрий Семин
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ФК Зенит
ФК Краснодар
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