Семин: «У «Спартака» сбалансированный состав»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о результатах «Спартака» в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Если у «Спартака» будет стабильность в игровых действиях, то команда сможет многого добиться. Это зависит только от красно-белых. У клуба очень сбалансированный состав. Спартаковцы должны извлечь уроки из ошибок, чтобы набирать постоянно очки», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после 14-го тура чемпионата России-2024/25 занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.