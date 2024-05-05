Семин назвал тройку лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает лучшими игроками текущего сезона РПЛ.

«Если называть тройку лучших игроков в РПЛ, Тюкавин для меня на первом месте. После него сложно назвать более ярких людей, но выберу Кассьерру из «Зенита», сейчас это лучший бомбардир чемпионата. Третьим назову его одноклубника Вендела.

Что касается дебютантов чемпионата, не сказал бы, чтобы кто-то из них ярко себя проявил. Файзуллаев, Бителло, Салтыков и Мохебби играли нестабильно. Моментами казалось, что они были украшением нашей лиги. Но, в частности, я бы отметил Педро из «Зенита», который хорошо сыграл в нескольких матчах.

Лучший тренер в РПЛ тот, кто идет на первом месте. Сейчас это Семак. Сергей Богданович — тренер номер один в России», — сказал Семин Sport24.

Лидером таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков, следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).