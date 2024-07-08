Семин назвал условие, при котором вернется в профессиональный футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос «СЭ», можно ли будет его увидеть в будущем в качестве тренера профессиональной команды.

— Кто его знает, что сейчас говорить, — начал Семин. — Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Поэтому бесполезно его задавать. Если что-то придет хорошее, душа примет, значит, пойдем.

— Приходили ли тогда предложения?

— Это вы уже в дебри полезли, — сказал Семин.

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. Также 77-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.