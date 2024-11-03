Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

Семин назвал закономерной победу «Спартака» над ЦСКА: «Матч получился чересчур эмоциональным»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ над ЦСКА.

«Все предполагали, что это будет эмоциональная игра, так и случилось. Было много борьбы, матч даже чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой. А у ЦСКА не получались контратаки», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стало известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Москве
ВС РФ освободили населенный пункт Вишневое в ДНР
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Титов о Пьяниче: «Все делает в одно-два касания. ЦСКА нужно уже сейчас продлевать контракт с ним»
Титов о Барко: «Когда он отдает пас, делает ненужную паузу»
Семин об удалении Роши: «Он сильный защитник, но нужно держать эмоции при себе»
«Ахмат» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Титов о Бонгонде: «Забил хороший гол. Но у него столько неправильных решений...»
«Ахмат» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире
Сегодня
Вчера
Неделя