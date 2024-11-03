Семин назвал закономерной победу «Спартака» над ЦСКА: «Матч получился чересчур эмоциональным»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ над ЦСКА.

«Все предполагали, что это будет эмоциональная игра, так и случилось. Было много борьбы, матч даже чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой. А у ЦСКА не получались контратаки», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.