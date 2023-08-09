Семин назвал закономерным решение РФС признать Семака лучшим тренером прошлого сезона

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» решение Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Все закономерно. Команда Семака стала чемпионом. Лучший тренер всегда тот, чья команда становится чемпионом. Сергей уже достаточно опытный тренер. Он найдет плюсы и в той ситуации, в которую сейчас попал «Зенит», — сказал Семин «СЭ».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.