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Сегодня, 17:05

Семин назвал закономерным решение РФС признать Семака лучшим тренером прошлого сезона

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» решение Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Все закономерно. Команда Семака стала чемпионом. Лучший тренер всегда тот, чья команда становится чемпионом. Сергей уже достаточно опытный тренер. Он найдет плюсы и в той ситуации, в которую сейчас попал «Зенит», — сказал Семин «СЭ».

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
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