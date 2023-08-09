Семин назвал закономерным решение РФС признать Семака лучшим тренером прошлого сезона

Сегодня, 17:05
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» решение Российского футбольного союза (РФС) признать наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.
«Все закономерно. Команда Семака стала чемпионом. Лучший тренер всегда тот, чья команда становится чемпионом. Сергей уже достаточно опытный тренер. Он найдет плюсы и в той ситуации, в которую сейчас попал «Зенит», — сказал Семин «СЭ».
Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.