Семин назвал закономерным второе место Яшина в списке лучших игроков Восточной Европы в истории футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание бывшего вратаря московского «Динамо» Льва Яшина на второе место в списке из 32 лучших игроков Восточной Европы в истории футбола по версии портала FourFourTwo.

«То, что Яшин является номером один на своей позиции всем давно ясно. Но в этом рейтинге еще учитывались и игроки на других позициях, поэтому все закономерно», — сказал Семин «СЭ».

Лучшим был признан венгерский форвард Ференц Пушкаш, выступавший за «Гонвед» и «Реал». Второе место занял бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. Третьим стал экс-нападающий «Гонведа» и «Барселоны» — венгр Шандор Кочиш.

(Денис Сафронов)