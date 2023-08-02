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Сегодня, 22:41

Семин не считает, что футбол в России деградирует

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об уровне футбола в России.

«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнет развиваться», — цитирует Семина «Евро-Футбол.Ру».

После двух стартовых туров «Краснодар» и «Спартак» с 6 очками делят лидерство в турнирной таблице РПЛ. Быки обыграли «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0), а красно-белые одержали победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005257792_semin_futbol_v_rossii_ne_degradiruet_no_luchshe_toje_ne_stanovitsya
Футбол
Юрий Семин
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