Семин не считает, что «Зенит» можно будет называть чемпионом в случае победы над «Краснодаром»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом» в 24-м туре РПЛ.

«Не думаю, что «Зенит» можно будет назвать чемпионом, если они обыграют «Краснодар». После этой встречи командам предстоит достаточно матчей, чтобы поправить ситуацию, но в плане психологии это будет очень важная игра», — цитирует Семина «РБ Спорт».

«Краснодар» на своем поле примет «Зенит» в субботу, 13 апреля. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Перед игрой «Зенит» (44 очка) лидирует в РПЛ. «Краснодар» (43) идет вторым в турнирной таблице.